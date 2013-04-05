На экомониторинг Северного потока за три года потратят 40 млн евро

09:23, 05 апреля 2013
Мир
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В ближайшие три года на организацию постоянного экологического мониторинга вдоль всего маршрута газопровода «Северный поток» будет использовано 40 млн евро.

Медведев говорит, что на предыдущие экоисследования уже потратили более 100 млн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится в статье премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «Балтика в ХХI веке: приоритет – экология», опубликованной накануне Форума Балтийского моря в ряде зарубежных СМИ.

Д.Медведев отмечает, что в рамках этого проекта впервые удалось сбалансировать международные и национальные экологические требования всех пяти стран, через исключительные экономические зоны которых проходит трасса морского газопровода.

«На предварительные экологические исследования – самые масштабные из всех проводившихся ранее на Балтике – было израсходовано более 100 млн евро. Еще 40 млн евро в ближайшие три года будет использовано на организацию постоянного мониторинга вдоль всего маршрута», - говорится в статье.

Д.Медведев подчеркивает, что забота об окружающей среде – это та область межгосударственных отношений, где нет и не может быть альтернативы сотрудничеству. «Сегодня все балтийские государства разделяют историческую ответственность за судьбу Балтийского моря, сохранение его уникального природного разнообразия. Конкретный пример результативности такого подхода – совместная работа по проекту «Северный поток», - отмечает он.

При этом Д.Медведев напоминает, что газопровод через Балтийское море способен на протяжении как минимум 50 лет ежегодно поставлять в Европу до 55 млрд кубометров природного газа.

Как сообщал УНИАН, 4 марта партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин отметил, что через «Северный поток» транспортируется не более 15 млрд куб. м в год.

«Если мы посмотрим на «Северный поток», то «Газпром» сейчас платит себе и своим партнерам за транспортировку 55 млрд. куб. м газа в год потому, что так составлено транзитное соглашение, но переходит Балтийское море примерно 14-15 млрд. куб. м в год. Так что этот газопровод катастрофически недозагружен, и строить еще третью нитку – просто безумие», - считает М.Крутихин.

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

Российские власти объясняют необходимость запущенного в эксплуатацию в октябре 2012 года "Северного потока" и планируемого "Южного потока" желанием снизить зависимость от традиционных транзитных стран - Украины и Беларуси, контроль над газотранспортными системами которых они годами пытались получить. Эту цель удалось достичь в Беларуси в 2011 году.

Транзит российского газа через Украину, через которую ЕС ранее получал около 80% всего газа из РФ, в прошлом году снизился на 19% - до 84 млрд кубометров газа, или около 60% всего экспорта в Европу.

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