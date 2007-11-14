Бурджанадзе сказала, когда в Грузии отменят чрезвычайное положение

12:50, 14 ноября 2007
Мир
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Заявление от имени властей

Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено с 16 ноября.

Соответствующее заявление от имени властей Грузии сделала сегодня спикер парламента страны Нино БУРДЖАНАДЗЕ, сообщает РБК.

«С 16 ноября чрезвычайное положение будет отменено, и мы переходим в обычный режим жизни. Надеюсь, что мы начнем подготовку к выборам и проведем их на демократической, справедливой основе", - сказала она.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ выразила готовность продолжить переговоры с оппозицией и подчеркнула, что «5 января (день выборов Президента Грузии - УНИАН) у народа будет возможность высказать своё мнение – кто должен руководить государством».

 

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