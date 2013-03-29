Большинство поляков планируют уложиться в 150 долларов при праздновании Пасхи

Об этом свидетельствует исследование компании Сeneo.pl, результатами которого располагает УНИАН.

Больше всего из 3,3 тысячи опрошенных - 36% - сообщили, что планируют потратить на Пасхальные праздники от около 30 до 90 долларов, 25% респондентов намереваются потратить от 90 до 150 долларов.

Около 18% поляков планируют потратить на праздники более 150 долларов, в то время, как 11% хотят уложиться в бюджет до 30 долларов, а каждый десятый поляк вообще не планирует расходов благодаря тому, что пойдет в гости.

"До недавнего времени поляки, независимо от экономической ситуации, не экономили на праздниках. Даже в последние кризисные годы торговцы не имели оснований для сетований. Однако последние Рождественские праздники показали, что потребители начали затягивать пояса. Ограничение расходов, связанных с Пасхой, выглядит еще серьезнее", - пишет сегодня газета Rzeczpospolita, комментируя результаты этого опроса.

Издание приводит прогнозы экспертов, которые ожидают спада в торговле накануне нынешних Пасхальных праздников в Польше на 5% - до около 3,4 млрд долларов.

Газета также отметила, что из-за снижения спроса многие традиционные праздничные продукты подешевели по сравнению с прошлым годом, и только некоторые немного подорожали.

Как сообщал УНИАН, по данным Польской организации торговли и доставки (POHіD), в прошлом году поляки потратили на Пасхальные праздники от 3,5 до 3,9 млрд долларов.

По оценкам dlahandlu.pl, продукты питания в прошлом году перед Пасхой стоили на 10% дороже, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Пасхальные праздники являются вторыми по популярности праздниками в католической Польше после рождественско-новогодних, на которые в прошлом году поляки потратили, по данным KPMG, около 4,6 млрд долларов (по текущему курсу 1USD=3,2PLN).