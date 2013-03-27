КНДР вновь заявила о разрыве военной связи с Южной Кореей

Об этом сообщают РИА Новости по информации западных информагентств со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"С этого момента военные линии связи между Северной и Южной (Кореей) будут разорваны", - цитирует ЦТАК слова представителя командования КНДР.

КНДР в начале марта заявила, что линия связи между военными представителями двух корейских государств в пункте переговоров Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между ними, разорвана. Этот шаг стал ответом на ужесточение Совбезом ООН санкций против Пхеньяна. Спустя несколько дней Сеул сообщил, что эта линия остается в рабочем состоянии.

Ситуация на Корейском полуострове нагнетается уже несколько недель. В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации. Во вторник КНДР заявила о повышении боевой готовности вооруженных сил для возможного нанесения ударов по военным базам США на острове Гуам и Гавайях, а также по американским объектам на континенте.

После этого Южная Корея сообщила, что ее войска в приграничном с КНДР регионе были на несколько часов приведены в повышенную боевую готовность, после того как южнокорейский пограничник бросил гранату в "неопознанный объект", движущийся в пограничной зоне.