СИПРИ: не так страшна война, как финансовая безответственность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский во время презентации украинского перевода ежегодника СИПРИ за 2012 год.

"Общее число погибших в конфликтах в 2012 году составило 20 тысяч человек. Общие расходы на миротворческие операции по урегулированию конфликтов достигли 10 миллиардов долларов. Это сумма без учета средств, выделяемых на миротворческие операции в Афганистане и Ираке", - отметил специалист.

По его словам, в отчете указано, что наиболее нестабильным регионом в 2011-2012 году стала Африка. Н.Сунгуровский отметил, что страны этого региона характеризуются СИПРИ, как государства с наибольшим падением рейтингов и глобальных индексов миролюбия. "Любопытно и то, что 153 позицию занимает Россия", - отметил специалист, прибавив, что Украина занимает 71 позицию.

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Он также отметил, что, по оценкам СИПРИ, наибольшие угрозы миру представляют не военные угрозы, а финансовая безответственность и расточительство государств. В качестве примера он навел сумму финансирования США операций в Ираке, которая за 2003-2011 годы составила 830 млрд долл. "Это без учета долговых расходов — с ними до 3 триллионов долларов", - отметил он.

"Несмотря на процессы разоружения и урегулирования конфликтов, мир не стал более безопасным и продолжает сталкиваться с глобальными угрозами", - сказал эксперт, прибавив, что за последние 10 лет на планете произошло 69 вооруженных конфликтов, число жертв которых в среднем составило около 3 тысяч. Был также зарегистрирован 221 не государственный конфликт и 127 не государственных субъектов одностороннего насилия.

Справка УНИАН. Стокгольмский международный институт исследований мира (СИПРИ) был основан в 1966 году. В течение 43 лет СИПРИ ежегодно издает отчеты в сфере контроля над процессами вооружения, разоружения, и вопросов международной безопасности.