Укрепилось экономическое положение Латвии

Об этом говорится в сообщении агентства. Среди причин повышения рейтинга названы высокие темпы роста ВВП (за два года составляли в среднем 5,5%, а в 2013-м, по прогнозам агентства, - 3,75%) и улучшение финансового положения государства.

Рост экономики был связан со снижением цен и повышением конкурентоспособности Латвии. Стабильное улучшение экономической конъюнктуры привело к сокращению безработицы и повышению уровня потребления, отмечают в Moody's.

Одновременно правительство Латвии продолжило фискальную консолидацию даже после завершения программ помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и Евросоюза в конце 2011 года. В 2009 году дефицит латвийского бюджета составил 9,7% ВВП, а в 2012-м - всего 1,5%. Сокращение дефицита бюджета стало возможным, прежде всего, благодаря жестким мерам бюджетной экономии. При этом уровень государственного долга Латвии в 2012 года достиг 42% ВВП, что в пределах 60%. зафиксированных в Маастрихтских соглашениях.

"Позитивный" прогноз связан с уверенностью экспертов Moody's в сохранении экономического роста и продолжении политики фискальной консолидации.

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В марте 2013 года Латвия подала заявку на принятие ее в зону евро. В будущем, уверены в агентстве, единая европейская валюта позволит стране увеличить ее устойчивость к кризисам. При этом благоприятный исход латвийской заявке не обеспечен, а итоговые рекомендации ЕС и Европейского центрального банка о присоединении балтийской республики к евро ожидаются в начале июня с.г.

Прогноз по рейтингу может быть понижен до "стабильного", если латвийские власти откажутся от мер бюджетной экономии или будет отмечено снижение темпов экономического роста.

По методологии Moody's, рейтинги Baa3 и Baa2 находятся в высокой "инвестиционной" категории, подчеркивает РосБизнесКонсалтинг.