ООН: впервые за много веков Юг превратился в движущую силу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Докладе о человеческом развитии-2013 «Подъем Юга: человеческий прогресс в разнообразном мире», представленном в Киеве.

Как заметила во время презентации исполняющая обязанности Постоянного представителя ПРООН в Украине Рикарда Ригер, большинство развивающихся стран показали намного лучшие результаты развития, чем ожидалось.

В докладе отмечается, что впервые за много веков Юг превратился в движущую силу экономического роста и социальных изменений: Китай и Индия удвоили доход на душу населения менее чем за 20 лет – это вдвое быстрее, чем во время Промышленной революции в Европе и Северной Америке.

Также в докладе прогнозируется, что к 2020 году совокупный доход трех ведущих экономик Юга – Китая, Индии и Бразилии – превзойдет совокупное производство США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Кроме того, стандарты жизни на Юге значительно улучшаются. Доля людей, живущих за чертой чрезвычайной бедности, во всем мире снизилась с 43% в 1990 году до 22% в 2008-м.

Также развивающиеся страны почти удвоили свою долю в мировой торговле товарами – с 25% в 1980 году до 47% в 2010. Торговля между странами Юга стала ключевым фактором этого роста, увеличившись с 10% до 25% от объемов мировой торговли за прошлые 30 лет, в то время как уровень торговли между развитыми странами уменьшился с 46% до 30%.

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К докладу 2013 года были приложены также два рейтинга с экспериментальными показателями: Индекс многомерной бедности (ИМБ) и Индекс гендерного неравенства (ИГН).

ИГН был разработан ради измерения уровня гендерного неравенства на основе национальных данных по репродуктивному здоровью, расширения прав и возможностей женщин и участия женщин на рынке труда.

Так, Нидерланды, Швеция и Дания возглавляют ИГН, отражая наименьший уровень гендерного неравенства. К странам с наибольшим уровнем гендерного неравенства относятся страны регионов Африки к югу от Сахары, Южной Азии и арабские государства.

ИМБ изучает факторы на уровне хозяйств, которые показывают более полную картину бедности, чем только измерение дохода. К таким факторам отнесли грамотность взрослого населения, охват школьным образованием детей, уровень детской смертности, доступ к чистой воде, электричеству и канализации, а также основным товарам и жилищному строительству.

В 104 странах, которые были оценены с помощью ИМБ, приблизительно 1,56 млрд человек – или более 30% населения – живут за чертой многомерной бедности. Все страны с наибольшим уровнем бедных людей по показателям ИМБ находятся в Африке: Эфиопия (87%), Либерия (84%), Мозамбик (79%) и Сьерра Леоне (77%). По абсолютным показателям больше всего людей, живущих за чертой многомерной бедности, находится в Южной Азии, включая 612 миллионов только в Индии.

*** Индекс человеческого развития (ИЧР) – это итоговая мера для оценивания долговременного прогресса в трех основных измерениях человеческого развития: долгой и здоровой жизни, доступе к образованию и достойном уровне жизни.

В Докладе о человеческом развитии за 2013 год представлены значения и рейтинги ИЧР для 187 стран и признанных ООН территорий, вместе с ИЧР, откорректированным на неравенство для 132 стран, Индексом гендерного неравенства для 148 стран и Многомерным индексом бедности для 104 стран.