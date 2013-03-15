Немыря: состояние "Восточного партнерства" беспокоит лидеров ЕНП

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Г.Немыря сказал украинским журналистам.

"По результатам обсуждения было поддержано предложение президент ЕНП Вильфреда Мартенса один из ближайших саммитов, скорее всего, саммит в мае, посвятить вопросам внешней политики ЕС в контексте "Восточного партнерства", - сказал он.

Г.Немыря отметил, что на саммите ЕНП в Брюсселе вопрос "Восточного партнерства" уже поднимался при обсуждении, при этом, с короткими докладами, кроме него выступили также Президент Грузии Михаил Саакашвили, переизбранный Президент Армении Серж Саргсян и премьер-министр Молдовы Влад Филат.

"В обсуждении приняли участие, по моим наблюдениям, рекордное количество участников - где-то десять я насчитал. Раньше не было такой активности. Это связано с двумя причинами. Во-первых, очевидно, с пониманием календаря 2013 года и времени, которое есть до Вильнюсского саммита, и вторая - более существенная - серьезная обеспокоенность тем, что первоочередные цели политики "Восточного партнерства", как они первоначально определялись, сейчас очень трудно достичь", - сказал украинский депутат.

Он отметил, что при обсуждении поднимались системные проблемы, такие как использование судебной ветви власти, правоохранительных институтов в качестве политического инструмента для подавления и политического преследования оппозиции, а также средств массовой информации.

"В этих двух темах некоторые коллеги сравнивали, в частности, развитие ситуации в Грузии и в Украине", - сказал Г.Немыря.

Он также сообщил, что во время саммита с ним в Брюсселе находилась дочь Юлии Тимошенко - Евгения, которая также провела ряд встреч.