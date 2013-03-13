В Японии начался сезон цветения сакуры (фото)

Как сообщает РИА Новости, цветение на 10 дней опередило прогнозы из-за более теплой, чем обычно, второй половины февраля и начала марта. Полный расцвет, как ожидается, придется на следующую неделю. Начало цветения, а затем и время полного раскрытия цветков каждый год в обязательном порядке освещается в выпусках новостей и прогнозе погоды.



Такое важное дело как прогноз цветения сакуры на этот год стало своего рода бизнесом. Компания "Weathernews" - одна из наиболее авторитетных на этом рынке - сообщает, что в этом году сроки цветения сакуры будут несколько опережать среднегодовые. Данные основаны на анализе состояния бутонов тысячи деревьев в разных частях страны.

По прогнозам компании, в Токио начало цветения "намечено"на 23 марта, а полное раскрытие цветов - на 31 марта. На самый север страны - остров Хоккайдо "фронт цветения сакуры"придет только 30 апреля.

В прошлом году первые цветки сакуры раскрылись в замке Коти на острове Сикоку 21 марта. Годом раньше - в городе Сидзуока на тихоокеанском побережье основного японского острова Хонсю 20 марта.