Оппозиция впервые за 15 лет победила на выборах в Мальте
Оппозиционная партия лейбористов (Labour party) в воскресенье впервые за 15 лет одержала победу на выборах в парламент Мальты, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные итоги голосования.
Лидер Лейбористской партии Джозеф Мускат назвал предварительные итоги голосования ”внушительной победой” еще до объявления официальных цифр избирательной комиссии. Его основной оппонент - лидер партии националистов, премьер-министр ушедшего в отставку правительства островного государства Лоуренс Гонци уже признал поражение, когда предварительные результаты показали, что лейбористы набрали 55% голосов. Согласно субботним опросам, в день голосования лейбористы должны набрать около 55% против 43% своего основного соперника Националистической партии.
Ранее правительство Л.Гонци потерпело поражение при голосовании по бюджету 2013 года, что было расценено как вотум недоверия. В связи с этим Л.Гонци объявил о роспуске палаты представителей парламента 7 января и назначении выборов в марте.
По данным политологов, люди проголосовали за лейбористов, потому что хотели изменений после 15 лет правления националистов в государстве-члене ЕС. В частности, в ходе предвыборной кампании лейбористы обещали снизить цены на энергоносители и бороться с коррупцией, отмечает РИА Новости.