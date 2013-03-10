Оппозиция впервые за 15 лет победила на выборах в Мальте

Лидер Лейбористской партии Джозеф Мускат назвал предварительные итоги голосования ”внушительной победой” еще до объявления официальных цифр избирательной комиссии. Его основной оппонент - лидер партии националистов, премьер-министр ушедшего в отставку правительства островного государства Лоуренс Гонци уже признал поражение, когда предварительные результаты показали, что лейбористы набрали 55% голосов. Согласно субботним опросам, в день голосования лейбористы должны набрать около 55% против 43% своего основного соперника Националистической партии.

Ранее правительство Л.Гонци потерпело поражение при голосовании по бюджету 2013 года, что было расценено как вотум недоверия. В связи с этим Л.Гонци объявил о роспуске палаты представителей парламента 7 января и назначении выборов в марте.

По данным политологов, люди проголосовали за лейбористов, потому что хотели изменений после 15 лет правления националистов в государстве-члене ЕС. В частности, в ходе предвыборной кампании лейбористы обещали снизить цены на энергоносители и бороться с коррупцией, отмечает РИА Новости.