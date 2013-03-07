Толоконникова из Pussy Riot просит об условно-досрочном освобождении

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Толоконниковой Ирину Хрунову.

Пять девушек в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал общественный резонанс.

Полиция задержала трех участниц акции - Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы в августе прошлого года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре прошлого года изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.