Толоконникова из Pussy Riot просит об условно-досрочном освобождении
08:33, 07 марта 2013Мир
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Осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова обратилась в суд Мордовской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
Надежда Толоконникова просит УДО / Фото: Денис Бочкаре
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Толоконниковой Ирину Хрунову.
Пять девушек в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал общественный резонанс.
Полиция задержала трех участниц акции - Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы в августе прошлого года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре прошлого года изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.
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