Левоцентристы побеждают Берлускони на выборах

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Италии.

"Левоцентристская коалиция получила 31,64% голосов избирателей в верхней палате парламента и 29,62% - в нижней", - цитирует РосБизнесКонсалтинг. На данный момент обработано 75% бюллетеней.

Главный конкурент коалиции П.Берсани - правоцентристская коалиция под руководством экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони набрала 30,71% и 29,10% на выборах в верхнюю и нижнюю палату соответственно. "Движение 5 звезд" Джузеппе Грилло набрало 23,79% и 25,52%, а партия Марио Монти - 9,14% и 10,58% голосов избирателей.

При этом ни одна из партий не получила количества голосов, необходимого для получения большинства мест в парламенте.