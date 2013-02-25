Пакистан остался без электричества

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как пишет Лента.ру, сбой на электростанции HUBCO, которая расположена в провинции Балучистан и производит около 1200 мегаватт в день, вызвал каскадные отключения подстанций по всему Пакистану. Как отмечает агентство, периодические отключения электричества в Пакистане из-за ветхости оборудования привычны, однако обесточивание почти всей страны происходит достаточно редко.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что неполадки возникли именно на электростанции, линии электропередачи не повреждены. Чиновники пока не называют причины аварии, подчеркивая, что любые предположения преждевременны.