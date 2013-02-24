Парламент Кубы выбирает новое руководство с участием Фиделя Кастро

Как передает РИА Новости со ссылкой на кубинские СМИ, депутаты изберут тайным голосованием из своих рядов руководство страны на новый пятилетний срок до 2018 года.

Согласно уставу заседание парламента открыла председатель Национальной избирательной комиссии (НИК) Алина Бальсейра. На прошедших в начале февраля всеобщих выборах мандаты получили 612 депутатов. На первом заседании они вначале изберут главу Национальной ассамблеи, его заместителя и секретаря.

Рикардо Аларкон, которому 75 лет, возглавлял парламент более двух десятилетий. Он покинет свой пост, так как его имя не было внесено в избирательные списки.

Во второй половине дня (разница с Киевом - 7 часов) будет назван избранный состав Государственного совета - высшего коллегиального органа исполнительной власти из 31 человека. Его председатель является руководителем страны и совета министров. Этот пост с момента создания Государственного совета в 1976 года занимал Фидель Кастро. В июле 2006 года по состоянию здоровья он делегировал свои полномочия младшему брату Раулю, который официально стал председателем Госсовета с 24 февраля 2008 года.

В пятницу Рауль Кастро на встрече с журналистами в шутливой форме намекнул на возможность своего ухода в отставку в связи с преклонным возрастом (в июне ему исполнится 82 года). Между тем, на состоявшемся два года назад VI съезде коммунистической партии Кубы он предложил ограничить пребывание на высших государственных и партийных должностях двумя сроками. По мнению латиноамериканских политобозревателей, наиболее вероятными его преемниками через 5 лет могут стать: Мигель Диас-Канель (53 года), бывший министр высшего образования и с марта прошлого года - заместитель председателя совета министров; Марино Мурильо (52 года), курирующий в правительстве в ранге вице-премьера экономические реформы; Бруно Родригес (55 лет), министр иностранных дел, с декабря 2012 года - член политбюро компартии.