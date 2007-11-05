Грузинские олигархи поддержали Саакашвили

Вечером 5 ноября представители деловых кругов Грузии приняли обращение по ситуации в стране.

Как сообщает ИА "Новости-Грузия", документ был принят на встрече ведущих грузинских бизнесменов, которая прошла в отеле "Шератон Метехи Палас" в Тбилиси. Свои подписи под обращением поставили около 60 владельцев и руководителей крупных грузинских банков, компаний и фирм.

В своей обращении бизнесмены призывают оппозицию беречь стабильность, достигнутую в стране, и выражают поддержку политике президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Сегодня много говорят о приближающихся выборах, и в этих разговорах заметны популистские нотки. К нашему удивлению, ни одна политическая сила пока не сочла нужным попытаться конкурировать с правительственной командой в деле содействия экономическому росту, дальнейшей дерегуляции бизнес-среды и интеграции Грузии в мировые экономические процессы. Они пока не пытаются противопоставить свои достижения успехам, достигнутых властью, и наследственности экономического курса, предложенного руководством", - заявляют авторы обращения.

Предприниматели выразили надежду на продолжение политического и экономического курсов правительства и президента.

Напомним, что 2 ноября объединенная оппозиция Грузии начала у здания парламента митинг протеста с требованиями назначения досрочных выборов и отставки Саакашвили.

Лента.ру