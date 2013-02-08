В Беларуси КГБ взялось за чиновников из Управления делами Лукашенко

Подразделения Следственного комитета Беларуси расследуют три уголовных дела о причастности ряда должностных лиц Главного управления капитального строительства, Главного хозяйственного управления Управления делами Президента к хищению бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом доложил управляющий делами Президента Виктор Шейман на совещании по повышению эффективности деятельности УД и подчиненных ему организаций.

«В отношении ряда должностных лиц проводится проверка Комитета государственной безопасности по подозрению в коррупционных преступлениях», - отметил В.Шейман.

По данным Комитета госконтроля Беларуси, 15 организаций Управделами в 2009-2012 годах осуществляли финансовую деятельность с субъектами хозяйствования, имевшими признаки лжепредпринимательства.

Ранее ряд оппозиционных белорусских СМИ распространили информацию, что бывший управляющий делами Президента Беларуси Николай Корбут помещен под домашний арест.

По информации «Белорусского партизана», предшественника В.Шеймана сместили с должности после обвинений в том, что тот допустил массовые нарушения при строительстве белорусских объектов в Сочи.

Его заместитель попытался покончить жизнь самоубийством - в рабочем кабинете он вскрыл себе вены, но остался жив и помещен в больницу. Попытка суицида спасла чиновника от ареста.

В Управлении делами Президента Беларуси интернет-газете «Салідарнасць» опровергли эту информацию.

Справка УНИАН. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил В.Шеймана управляющим делами главы государства 21 января. В.Шейман наряду с другими высокопоставленными чиновниками подозревается международными структурами в причастности к громким исчезновениям людей. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза и США.

Весной 2009 года А.Лукашенко поставил задачу ввести в строй все строящиеся белорусские объекты в Сочи к Олимпиаде-2014.