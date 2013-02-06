Парламент Великобритании проголосовал за однополые браки

Лидеры партий в Вестминстере приветствовали голосование за узаконивание однополых браков в Англии и Уэльсе.

Во вторник 400 депутатов нижней палаты британского парламента - Палаты общин - поддержали проект закона об однополых браках. 175 депутатов высказались против.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон заявил, что голосование стало "важным шагом вперед", а лидер лейбористов Эд Милибэнд назвал это "днем гордости".

Однако 136 однопартийцев премьера из Консервативной партии выступают против законопроекта и высказывают опасения его принятием.

За законопроект выступало большинство членов Либерал-демократической и оппозиционной Лейбористской партии.

Депутаты могли проголосовать свободно, по своим личным соображениям, то есть они не были связаны партийным решением.

По принятому закону, однополые пары смогут проводить гражданские церемонии и венчаться в тех церквях Англии и Уэльса, которые дадут официальное согласие на это.

Это также позволит парам, которые раньше жили в гражданском браке, официально называть свои отношения браком.

Лидер оппозиции Эд Милибэнд приветствовал принятие законопроекта об однополых браках.

"Это великий день и важный шаг вперед в борьбе за равенство в Британии", - сказал лидер лейбористов. Заместитель премьер-министра и лидер либерал-демократов Ник Клег заявил, что верит, что люди расценят голосования за однополые браки как "знаковое событие для равенства в Великобритании".

"Неважно, кто вы и кого вы любите, мы все равны. Брак - это любовь и преданность, и он больше не должен быть запрещен для людей только потому, что они геи", - сказал он.

"Либерал-демократы долго боролись за равенство брака. Это политика партии, и я горжусь тем, что либерал-демократы входят в состав коалиционного правительства, который делает это возможным", - сказал господин Клег.

Только четверо из 56 депутатов Либерал-демократической партии не поддержали узаконивания однополых браков.

Самый большой раскол голосование за однополые браки вызвало в Консервативной партии.

Большинство депутатов-тори в этом вопросе не поддержали премьера Дэвида Кэмерона, который инициировал голосование.

Из тех, кто проголосовал против законопроекта, двое членов правительства - министр охраны окружающей среды Овен Патерсон и валлийский министр Дэвид Джонс, а также восемь младших министров, и восемь секретарей.

Бывший министр обороны Джеральд Говард убежден, что правительство не имело полномочий на такие "значительные социальные и культурные изменения", которые не были предусмотрены в программе консерваторов в 2010 году.

В то же время консерватор Роджер Гейл выразил надежду, что премьер-министр внесет изменения в закон об однополых браках.

ВВС Украина