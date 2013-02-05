Главный спичрайтер Обамы планирует работать в Голливуде - СМИ

Как сообщает РИА Новости, Фавро, которому было всего 23 года, когда он начал писать тексты выступлений для сенатора Обамы, был автором многих больших речей президента.

"После того, как Фавро оказался четыре года назад в Белом доме, он стал одним из самых узнаваемых молодых сотрудников. В темных очках, как у пилота, со стрижкой-ежиком, он буквально взорвал социальные медиа своим видом", — пишет газета, отмечая, что журнал People включил Фавро в число самых красивых людей мира.

По словам главного стратега предвыборной кампании Обамы Давида Аксельрода, Фавро как никто умеет передавать ход мыслей президента, совместная работа главы государства и Фавро напоминает работу музыкантов над одним художественным произведением. "Фавро может писать комедии, исторические произведения, драму, саспенс, в его арсенале полный диапазон жанров", — сказал Аксельрод.

По данным LA Times, Фавро планирует попробовать себя в работе сценариста, скорее всего, в Калифорнии. Пост главного спичрайтера Обамы 1 марта займет Коди Кинан, который уже сейчас работает над речью президента к обеим палатам конгресса и который известен особой способностью к написанию трогательных речей по различным трагическим случаям.