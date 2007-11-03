Грузинские власти ”крадут” оппозиционные бутерброды и включают фонтаны?

В ночь на 3 ноября злоумышленники в масках похитили запас бутербродов, предназначавшихся для участников митинга оппозиции в Тбилиси, сообщает ИА "Новости-Грузия".

"Мы приобрели пищу для митингующих и везли ее на машине. Люди в масках напали на машину, похитили всю еду и избили водителя", - рассказал в эфире телеканала "Имеди" лидер Партии народа Коба ДАВИТАШВИЛИ.

По мнению оппозиционера, акция была осуществлена с санкции властей Грузии. "Зачем обычным грабителям бутерброды? Они ищут деньги. Это очередная подлость властей", - считает К.ДАВИТАШВИЛИ.

В связи с инцидентом сторонники оппозиции, дежурящие ночью у здания парламента Грузии, остались без еды, заметил представитель оппозиции. "На данный момент мы ищем альтернативные источники питания. Я призываю тбилисцев: что у вас есть дома - мчади (кукурузная лепешка), сыр, хлеб, поделиться с этими людьми, которые стоят у парламента", - обратился К.ДАВИТАШВИЛИ к жителям столицы.

Днем на акцию собрались, по разным оценкам, до 100 тысяч человек. Вечером в пятницу большая часть митингующих была распущена до 12:00 субботы.

Как добавляет агентство, ранее в районе полуночи на митинге была пресечена очередная провокация. Группа молодых людей призывала митингующих пойти на штурм парламента, а затем попыталась прорваться к зданию. Эти действия были пресечены.

Оппозиционеры заявили еще об одной "мелкой пакости" властей. На площади, где расположились митингующие, несмотря на холодную погоду были включены фонтаны.

Митинг протеста начался днем 2 ноября и, по словам митингующих, будет свернут только после выполнения требований оппозиции: проведения в стране досрочных парламентских выборов, ограничения полномочий президента, а также освобождения политзаключенных.