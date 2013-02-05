Путин подписал указ о встрече мировых лидеров в Сочи
Саммит «Группы восьми» пройдет в 2014 году в Сочи.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
«В связи с предстоящим в 2014 году председательством Российской Федерации в «Группе восьми» постановляю определить город Сочи местом проведения мероприятий в рамках встречи глав государств и правительств «Группы восьми» в 2014 году», - говорится в указе.
Также В.Путин утвердил состав организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в «Группе восьми».
О точной дате проведения саммита не сообщается.
«Группа восьми» (Group of eight, G8) - международный клуб, объединяющий правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии.
В 2013 году Великобритания председательствует в G8.