СМИ: Летний визит Обамы в Москву может не состояться

По данным источников в Госдепе США, выйти на договоренности по сокращению вооружений к этому сроку стороны вряд ли успеют. "Пока все идет к тому, что Обама приедет лишь в сентябре на саммит G20 в Санкт-Петербурге",— говорят источники.

Тем не менее Вашингтон не оставляет попыток вывести из тупика отношения с Москвой. Этому будут посвящены переговоры вице-президента США Джо Байдена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу в Мюнхене, а также приезд в Москву в феврале эмиссара главы Белого дома Тома Донилона — для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве, по данным "Коммерсанта", хотели бы, чтобы визит Барака Обамы состоялся в июне-июле — до сентябрьского саммита G20 в Санкт-Петербурге. Однако у США есть одно важное условие. Как заявил старший научный сотрудник вашингтонского отделения Международного института стратегических исследований Сэмьюэл Чарап, "если Обама и приедет в Россию до G20, то лишь в случае прорыва в сфере контроля над вооружениями и нераспространения". По словам эксперта, "ядерная корзина" для Обамы — "личный приоритет в отношениях с Москвой".

В связи с этим собеседники в Госдепе США признают: выйти на конкретные договоренности по сокращению вооружений к лету стороны вряд ли успеют. "На сегодня отдельный визит Обамы в Москву представляется крайне маловероятным",— сообщил источник в Госдепе. "Пока все идет к тому, что Обама приедет лишь в сентябре на G20",— подтверждает еще один американский дипломатический источник. Переговоры о визите осложняются нынешним негативным фоном в отношениях двух стран, а также принципиальной позицией РФ, которая ставит возможность сокращения вооружений в зависимость от прогресса по ПРО.

Как сообщал УНИАН, вчера в СМИ появилась информация, что Барак Обама планирует через главу совета по национальной безопасности Тома Донилона передать Владимиру Путину письмо о сокращении американских вооружений, в том числе, вероятно, по договоренностям о системе ПРО США. Об этом говорится в документе (.pdf), опубликованном на сайте журнала Foreign Policy.