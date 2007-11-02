Джим Джармуш снимет новый фильм

Режиссер Джим Джармуш (Jim Jarmusch) приступит в Испании к съемкам своего нового фильма в 2008 году, предварительно получившего название The Limits of Control. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Главным героем новой картины Джармуша станет таинственный преступник, который "работает" в Испании. Его играет ранее уже работавший у режиссера в других фильмах Айзэк де Банколе (Isaach De Bankole). Кроме того, в фильм будут приглашены несколько "кассовых" актеров, чтобы добавить коммерческой ценности авторскому кино Джармуша.

Дистрибьютором картины выступит компания Focus Features, с которой Джармуш работал над последним своим фильмом "Сломанные цветы", который стал самым кассовым фильмом режиссера, собрав в мировом прокате 46,7 миллиона долларов.

Джармуш - автор таких фильмов, как "Ночь на земле", "Кофе и сигареты", "Пес-призрак, или Путь самурая" и "Мертвец".