Джим Джармуш снимет новый фильм
02:05, 02 ноября 2007Мир
1056 0
Рабочее название - The Limits of Control
|Джим Джармуш
Главным героем новой картины Джармуша станет таинственный преступник, который "работает" в Испании. Его играет ранее уже работавший у режиссера в других фильмах Айзэк де Банколе (Isaach De Bankole). Кроме того, в фильм будут приглашены несколько "кассовых" актеров, чтобы добавить коммерческой ценности авторскому кино Джармуша.
Дистрибьютором картины выступит компания Focus Features, с которой Джармуш работал над последним своим фильмом "Сломанные цветы", который стал самым кассовым фильмом режиссера, собрав в мировом прокате 46,7 миллиона долларов.
Джармуш - автор таких фильмов, как "Ночь на земле", "Кофе и сигареты", "Пес-призрак, или Путь самурая" и "Мертвец".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter