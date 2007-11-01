Россия хочет меньше зависеть от стран-транзитеров

Выход России из соглашения о согласованной политике в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам СНГ позволит снизить зависимость российских субъектов хозяйствования от транзитных стран.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр СУРИКОВ сегодня на пресс-конференции в Минске.

«Это меньшая зависимость российского бизнеса от экономических и политических решений стран-транзитеров. Это извечная борьба. Ситуацию с нефтью можно спроецировать на белорусский МАЗ или МТЗ. Они же тоже хотели продавать, минуя посреднические структуры», - сказал А.СУРИКОВ.

По его мнению, выход России из соглашения «не отразится на Беларуси». «Мы будем работать, как и работали, по двусторонним направлениям. Все равно в области тарифов на транзит мы будем приближаться к общепринятым ценам», - считает он.

Отвечая на вопрос, усложнится ли в связи с выходом России из соглашения доступ Беларуси к ресурсам Казахстана, А.СУРИКОВ задал встречный вопрос: «А чем он был легок?». «Все равно Беларусь не минует трубопроводы, пролегающие по территории России. И так и так надо договариваться с Россией», - добавил посол России в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Правительство РФ издало распоряжение о прекращении участия РФ во временном Соглашении о согласованной политике в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам СНГ. Распоряжение подписано премьер-министром Виктором ЗУБКОВЫМ по предложению МИД РФ и Минпромэнерго РФ.

Соглашение о проведении согласованной политики в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам подписано 12 апреля 1996 г.

Правительство РФ поручило Министерство иностранных дел России уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о намерении РФ не пролонгировать свое участие в этом соглашении.

В соглашении, в частности, прописываются понятия транзит, магистральные нефте- и нефтепродуктопроводы, нефтепродукты. Его участники принимают меры по обеспечению своевременных расчетов за транзит нефти и транспортировку нефтепродуктов по согласованным тарифам и на основе заключенных договоров. Документ определяет действия сторон при возникновении аварий, предусматривает обязательства по обеспечению функционирования объектов трубопроводного транспорта для транзита нефти и нефтепродуктов.