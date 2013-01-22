Кипр не хочет пускать немецких аудиторов в свою банковскую систему

Об этом заявил во вторник кипрской газете "Филелефтерос" официальный представитель правительства островного государства Стефанос Стефану.

Так он отреагировал на публикации германской прессы, согласно которым, условием помощи Кипру может быть выдвинут аудит финансовой сферы германскими специалистами, пишет РИА "Новости".

"Вопрос о том, чтобы одно государство контролировало другое, не стоит. ЕС имеет конкретные процедуры по вопросам, которые касаются отмывания незаконно нажитых средств", - сказал представитель кипрского правительства.

Ранее на этой неделе представители ЕС дали понять, что предоставление финансовой поддержки Кипру может быть отложено до марта, что потребует от правительства экстраординарных усилий по недопущению дефолта.

Одним из препятствий в глазах германских политиков и общественного мнения являются слухи о том, что Кипр якобы закрывает глаза на происхождение средств, приходящих в местную финансовую систему, в том числе и из бывшего СССР.

Кипр ведет переговоры с "тройкой" международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) о предоставлении кредитов в обмен на сокращение дефицита и реформы.