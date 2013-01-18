Худруку Большого театра до покушения прокалывали колеса и вскрывали сайт

Об этом сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Большого театра Екатерина Новикова.

По ее словам, Сергей Филин подъехал к своему дому. Когда он подошел к подъезду, его окликнули. А затем нападавший в маске плеснул ему в лицо едкую жидкость. Филин обратился за помощью к охраннику расположенной поблизости автостоянки.

"Сергею угрожали, неизвестные прокалывали ему колеса, вскрыли сайт. Кому это нужно - неизвестно. Должна разобраться полиция", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после нападения Филина госпитализировали с ожогами лица 3 степени и ожогом глаз. Врачи говорят, что предстоит длительный восстановительный период.