Россия испытает гиперзвуковую ракету

Ракета способна развивать скорость до пяти чисел Маха (около 5,8 тысячи километров в час). Как пишет газета "Известия", испытания запланированы на июль-август 2013 года; они будут произведены на полигоне в Ахтубинске Астраханской области.

Проект создания гиперзвуковой ракеты засекречен, поэтому ни ее шифр, ни задачи, ни тактико-технические характеристики неизвестны. Первые испытания ракеты состоялись на полигоне в Ахтубинске в 2012 году, однако полноценными их назвать нельзя. В ходе проверок ракеты отделялась от подвески самолета, запускала собственный двигатель, пролетала несколько километров на дозвуковой скорости и приземлялась.

Разработка гиперзвуковых ракет активно велась в СССР с 1970-х годов, однако в 1990-е практически сошла на нет. В частности, "НПО машиностроения" создавало ракету "Метеорит", а позднее начало работы на аппаратом с шифром "4202". МКБ "Радуга" в 1980-х начало проект ГЭЛА Х-90. В 1970-х годах на базе ракеты комплекса С-200 была создана ракета "Холод", сумевшая развить скорость в шесть тысяч километров в час.В настоящее время "НПО машиностроения" участвует в совместной с Индией разработке гиперзвуковых крылатых ракет "БраМос", способных развивать скорость до пяти чисел Маха. Кроме того, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" занимается созданием ракеты, способной развивать скорость, превышающую скорость звука в 12-13 раз.

Лента.ру