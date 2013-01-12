В Беларуси почтили память защитников свободы Литвы

«Традиционно в этот день в Литве и дипломатических представительствах Литовского государства за рубежом вспоминают трагические события, произошедшие в Вильнюсе 13 января 1991 года. С одной стороны, для литовцев эта дата является трагической, с другой - одной из важнейших в истории борьбы литовского народа за свободу и независимость», - подчеркнул временный поверенный в делах Литвы в Беларуси Йонас Даниляускас.

По его словам, за эти 22 года, прошедшие с той трагической даты, литовцы смогли сохранить и укрепить свою свободу и независимость на многие столетия вперед.

В рамках мероприятия во дворе литовского посольства в Беларуси его участники у костра почтили память погибших 13 января у телецентра в Вильнюсе.

Справка УНИАН. Верховный Совет Литвы в марте 1990 года объявил о восстановлении независимости республики, но советское руководство расценило это решение как противоречащее Конституции СССР.

В январе 1991 года в Литве начались акции протеста, после чего туда были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ.

В ночь на 13 января в ходе столкновений митингующих с военными в Вильнюсе возле телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.