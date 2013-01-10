В США из-за сильной эпидемии гриппа скончались уже 18 детей

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний, расположенных в Атланте (штат Джорджия), вспышки заболевания зафиксированы в 41 штате.

В результате эпидемии, которая началась в этом году раньше обычного, скончались уже 18 детей.

Мэр Бостона (штат Массачусетс) Томас Менино объявил "чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения".

Врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа. По их словам, вакцинация необходима, в первую очередь, пожилым людям и детям, которые находятся в особой группе риска. Власти некоторых городов решили предоставлять вакцину бесплатно.

По словам экспертов, в этом году эпидемия гриппа в США обещает быть очень суровой. Больницы сообщают о чрезмерном наплыве пациентов, людям приходится подолгу сидеть в очередях в ожидании приема. Многих из них отправляют лечиться домой, поскольку приемные покои переполнены.

Ежегодно в США в осенне-зимний сезон гриппом болеют от 5% до 20% населения страны. При этом порядка 200 тысяч человек попадают в больницы, от 3 тысяч до 49 тысяч умирают. Более 35% жителей США ежегодно делают прививку от гриппа.