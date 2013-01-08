Победителя лотереи из Чикаго отравили цианидом

Об этом сообщили в отделе судебно-медицинской экспертизы округа Кук, передает Lenta.ru.

46-летний Уруж Хан выиграл джекпот миллион долларов летом 2012 года, купив билет "моментальной лотереи". Вручение символического чека состоялось 26 июня, на торжественной церемонии присутствовали жена и дочь Хана, а также несколько друзей.

Хан планировал расплатиться с долгами и вложить оставшееся в развитие своей химчистки, однако скончался менее чем через месяц после получения выигрыша. Тогда экспертиза постановила, что смерть наступила по естественным причинам, однако родным это показалось подозрительным, и они добились повторного исследования. В его ходе выяснилось, что победитель лотереи скончался от отравления цианидом.