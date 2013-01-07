В Китае двухлетний мальчик выпал с 16-го этажа и остался жив

Ребенок в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное, передает NEWsru.

По данным Центрального телевидения Китая, малыш упал с высоты, когда находившаяся с ним в квартире бабушка на минуту отвлеклась. Ребенок подполз к раме незастекленного из-за ремонта окна, наклонился и, не удержав равновесия, полетел вниз.

По словам хирурга Лу Чжанхуна, мальчику удалили поврежденную в результате падения селезенку. Как считают врачи, у него хорошие шансы на выздоровление.

Это не первый случай чудесного выживания ребенка после падения с большой высоты в Китае. Так, в конце октября 2010 года в китайском городе Гуйян десятилетний мальчик тоже случайно выпал из окна 20-го этажа и, приземлившись на машину, не получил ни одного перелома .