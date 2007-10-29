Президентская чета Аргентины готовится поменяться местами

На президентских выборах в Аргентине с большим отрывом побеждает супруга нынешнего главы государства Кристина ФЕРНАНДЕС.

Как передает ИТАР-ТАСС, по официальным данным после обработки 43,5% бюллетеней, супруга нынешнего главы государства, представляющая правящее движение "Фронт за победу", набрала 43,5% голосов.

С большим отставанием от нее идут лидер левоцентристской группы "Гражданская коалиция" Элиса КАРРИО и бывший министр экономики Роберто ЛАВАНЬЯ, возглавляющий объединение центристских движений "Союз за передовую нацию". Они получили 20,8% и 19,1% голосов соответственно.

Оппозиция признала свое поражение. Э.КАРРИО поздравила первую леди и сенатора К.ФЕРНАНДЕС с победой.

В то же время, она отметила, что ей и ее сторонникам с большим преимуществом удалось одержать верх практически во всех крупнейших городах Аргентины, включая столицу Буэнос-Айрес. Однако сил для победы по всей стране оппозиции явно не хватило. Главные надежды возлагались на второй тур, в котором шансы первой леди были бы не столь однозначны.

В итоге К.ФЕРНАНДЕС становится первой женщиной в истории страны, возглавившей высший государственный пост путем всенародного голосования.