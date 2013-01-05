Hyundai выкупил своих заложников

Об этом полицейским рассказал сам главарь преступников, когда был схвачен, сообщает Reuters.

Спустя месяц после уплаты выкупа полицейским удалось захватить всех преступников. Главарь банды сообщил, что лично получил 20 тысяч долларов, на которые купил DVD плейеры, различную электронику.

Сотрудники корейской компании были похищены 17 декабря, а спустя 5 дней их отпустили на свободу. Местные власти не скрывали, что корейцы платили деньги, однако наблюдателей удивило решение обнародовать сумму выкупа, замечает РосБизнесКонсалтинг. Обычно полиция этого не делает, чтобы не поощрять потенциальных преступников.