В США фильм об убийстве бен Ладена сравнивают с произведениями Рифеншталь

Особые вопросы к фильму возникли у представителей сенатского комитета по разведке, пишет wyborcza.pl.

Конгрессмен-республиканец Питер Кинг заявил, что с помощью лоббистов демократов кинематографисты получили специальный доступ для общения с офицерами ЦРУ, которые готовили тайную операцию в Пакистане. Кинг предполагает, что сотрудники спецслужбы могли даже предать государственную тайну для авторов фильма.

В интернете влиятельные блогеры писали, что съемки фильма контролирует лично Обама, а Бигелоу называют "новой Лени Рифеншталь" (немецкий режиссер, которая прославилась пропагандистскими фильмами о Гитлере).