В США фильм об убийстве бен Ладена сравнивают с произведениями Рифеншталь
09:18, 04 января 2013Мир
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Фильм "Нулевая видимость тридцать" (Zero Dark Thirty) режиссера Кэтрин Бигелоу об операции по ликвидации Усамы бен Ладена еще до премьеры вызывает острые споры в США.
К Zero Dark Thirty есть вопросы у разведчиков
Особые вопросы к фильму возникли у представителей сенатского комитета по разведке, пишет wyborcza.pl.
Конгрессмен-республиканец Питер Кинг заявил, что с помощью лоббистов демократов кинематографисты получили специальный доступ для общения с офицерами ЦРУ, которые готовили тайную операцию в Пакистане. Кинг предполагает, что сотрудники спецслужбы могли даже предать государственную тайну для авторов фильма.
В интернете влиятельные блогеры писали, что съемки фильма контролирует лично Обама, а Бигелоу называют "новой Лени Рифеншталь" (немецкий режиссер, которая прославилась пропагандистскими фильмами о Гитлере).
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