Двое детей замерзли насмерть, пока родители отмечали Новый год

"По версии следствия, в конце декабря 2012 года мужчина и женщина, гражданские супруги, имея четырех малолетних детей, самому младшему из которых едва исполнился один год, оставили без присмотра детей в доме, и ушли распивать спиртное. Сестры погибших мальчиков в возрасте одного года и трех лет госпитализированы с обморожениями ног", - пояснил представитель Следственного управления Егор Марков.

Следователи осмотрели место происшествия, допрошены жители соседних домов, родители погибших детей. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, собирается характеризующий семью материал. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в краевом Следственном управлении, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Кроме того, следствием будет дана принципиальная оценка бездействию сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних полиции, которые не занимались работой с неблагополучной семьей, где длительное время злоупотребляли спиртным", - отметил Марков.

По факту гибели от переохлаждения двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".