Пьяный трижды выстрелил собутыльнику в голову

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в области, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря на улице Тернопольской.

При распитии алкогольных напитков между парнями возник спор. Они начали драться и старший из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно выстрелил из пневматического револьвера иностранного производства системы «Флобера» в голову своему оппоненту. В результате потерпевший получил телесные повреждения в виде трех проникающих пулевых ранений в голову.

Состояние потерпевшего – тяжелое.

По этому факту начато досудебное расследование, преступное производство с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Наказывается лишениям свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Лицо, осуществившее выстрелы, задержано.

Оружие направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД.