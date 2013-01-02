Египетская оппозиция пойдет на выборы единым списком

Фронт национального спасения Египта, объединяющий наиболее влиятельные светские партии страны, официально объявил, что примет участие в предстоящих выборах в новую нижнюю палату египетского парламента (Палату представителей) единым списком, передает РИА «Новости».

«Фронт официально объявляет об участии в выборах в новый парламент единым списком, в который будут включены представители всех оппозиционных сил, входящих в Фронт национального спасения», - говорится в заявлении, распространенном в Каире. Египетская оппозиция уже создала «комитет по выборам», который займется составлением единого списка, и определила параметры представительства в нем партий и организаций, составляющих Фронт. Квота каждого движения или партии определяется ее нынешним политическим весом, количеством отделений в стране и числом сторонников каждой организации, а также результатом, которого добилась та или иная политическая структура на прошлых выборах в парламент Египта.

Учитывается и участие отдельных лидеров оппозиции в качестве кандидатов в президентских выборах, прошедших летом прошлого года, и достигнутая ими итоговая позиция. ФНС разъяснил, что наиболее влиятельные деятели либерального движения - лидеры демократических партий ”Ад-Дустур” - экс-глава МАГАТЭ Мухаммед аль-Барадеи, Египетский конгресс - бывший генсек Лиги арабских государств Амр Муса и глава Народного движения Египта - Хамдин Сабахи, «в обязательном порядке войдут в единый список египетской оппозиции на предстоящих выборах в Палату представителей».

На предыдущих выборах в обе палаты египетского парламента, завершившихся в начале 2012 года, большинство голосов в высшем законодательном органе Египта получили сторонники двух исламистских партий - Партии свободы и справедливости, сформированной движением ”Братья-мусульмане”, и салафитской партии ”Ан-Нур”. Летом 2012 года президентские выборы в стране выиграл один из руководителей движения ”Братья-мусульмане”, действующий президент Египта Мухаммед Мурси.