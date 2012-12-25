Студенты в Москве строят баррикаду

Ранее Министерство образования и науки РФ издало приказ об увольнении ректора Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ) Сергея Бабурина. Назначенный исполнять его обязанности Андрей Шкляев пообещал объединить два вуза безболезненно для студентов и преподавателей. Однако руководство протестующего университета и его студенты заявляли о намерении продолжать акцию. Сам Шкляев заявил РИА Новости, что планирует уже завтра утром приступить к работе.

Группа студентов РГТЭУ, которая решила провести ночь в здании вуза, сооружает баррикаду из столов и стульев на входе в здание. Протестующие ожидают, что новый и.о. ректора попробует в среду пройти на рабочее место.

По словам преподавателя истории РГТЭУ, координатора забастовочного комитета вуза Ивана Миронова, выступавшего со сцены актового зала, участники акции намерены также сформировать "живой щит, который будет пропускать всех наших и не пускать не наших".

Студенты РГТЭУ на прошлой неделе провели в здании своего вуза акцию протеста против того, что университет объявлен "неэффективным" по итогам мониторинга Минобрнауки РФ и подлежит реорганизации. Ректорат не препятствовал акции и отметил, что учебному процессу она не мешает. Министерство 20 декабря подтвердило, что РГТЭУ решено присоединить к университету имени Плеханова. В тот же день студенты объявили о прекращении акции, но 24 декабря возобновили ее.