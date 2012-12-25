В Таджикистане решили не блокировать 131 сайт

"Во вторник вечером нам позвонили из Службы связи и сказали, что письмо замруководителя Рафика Шакирова аннулируется", - рассказали РИА Новости три источника в компаниях интернет-провайдерах.

Большинство порталов, доступ к которым требовала заблокировать Служба связи, содержат музыкальный и видео контент. Но в их числе оказался и сайт социальной сети "ВКонтакте", а также видеохостинг topvideo.tj (таджикский аналог YouTube ), applicaton-software.info, my.mail.ru, foto. mail.ru, m.blogs.mail.ru, rupolit.com, а также несколько блогов таджикских пользователей на платформе wolrdpress.com. Также в "черный список"попал сайт toptj.com, ставший в последнее время платформой для публикаций таджикской оппозиции за рубежом, в том числе опального журналиста и политика Дододжона Атовуллоева.