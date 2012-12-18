Белград будет добиваться автономии для северного Косово

Таким образом, сербские власти намерены добиваться раздела Косово по примеру Боснии и Герцеговины, в которой существует практически самостоятельное государственное образование (энтитет) Республика Сербская со своим президентом и правительством. При этом Белград, как отмечает газета, по-прежнему не намерен признавать независимость Косово.



Как сообщает РИА Новости, отталкиваясь от этой стратеги Сербия будет вести все последующие переговоры по косовскому урегулированию. До сих пор с секретным национальным планом сербских властей по Косово был ознакомлен узкий круг лиц. По данным СМИ, документ уже одобрен президентом и правительством и будет в ближайшее время передан для изучения парламентским фракциям и косовским сербам.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии в феврале 2008 года. Фактически Белград утратил контроль над краем в результате вооруженного конфликта в 1999 году. Албанцы сейчас составляют порядка 90% от двухмиллионного населения края, сербы и представители других национальных меньшинств - около 10%. Десятки тысяч сербов проживают компактно на севере Косово, тысячи других - в анклавах, окруженных поселениями местных албанцев. Сербия и населяющие край сербы не признают косовскую независимость.