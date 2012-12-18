В Польше снижены цены на газ

Коррекция цен стала возможной благодаря достигнутому в ноябре соглашению с "Газпромом", который после многомесячных переговоров согласился снизить цену на газ для Польши более чем на 15%, сообщает РИА Новости.

Тарифы для промышленных потребителей в Польше решением регулятора снижаются менее существенно: на 2-4%, говорится в сообщении ведомства. Объявленные в понедельник цены будут действовать до 20 сентября 2013 года.

"Газпром" и польская PGNIG SA 5 ноября 2012 года подписали дополнительное соглашение к контракту, изменяющее его ценовые условия на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". По заявлениям польских властей, стоимость топлива была снижена более чем на 15% и приблизилась к ценам на газ для немецкого рынка.