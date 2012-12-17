В Сирии похищены двое россиян - подтверждает посольство

"Двое российских граждан, работающих в стране, были похищены в районе Латакии. Посольство принимает активные меры по их поиску в тесном сотрудничестве с местными властями. Вместе с двумя российскими гражданами, работающими в Сирии на одну из частных компаний, в понедельник на трассе Тартус-Хомс, был похищен также гражданин Италии", - , сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Сергей Марков.

По словам дипломата, обстоятельства похищения выясняются, другие подробности не приводятся в интересах безопасности.

Итальянский телеканал Sky TG24 сообщил в понедельник, что двое россиян и один гражданин Италии были похищены неизвестными в Сирии. Ранее МИД Италии сообщил, что недалеко от сирийского города Латакия были похищены трое сотрудников сталелитейного завода, в том числе итальянский инженер Марио Беллуомо (Mario Belluomo). Другие подробности инцидента пока не сообщаются.