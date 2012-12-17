Сторонники Чавеса победили на выборах губернаторов в Венесуэле

Явка избирателей составила 53 процента - почти на тридцать пунктов ниже, чем на выборах президента Венесуэлы в октябре 2012 года.

Как сообщает Лента.ру, кандидаты от оппозиции одержали победу в трех штатах. Энрике Каприлес, ранее выступивший кандидатом от объединенной оппозиции на президентских выборах и набравший 44,1 процента голосов, был повторно избран губернатором Миранды.

В общей сложности оппозиция лишилась губернаторских мест в пяти штатах страны, в том числе в главном нефтедобывающем штате Сулия.

Выборы губернаторов прошли на фоне тяжелой болезни Уго Чавеса, действующего президента страны и председателя Единой социалистической партии Венесуэлы, который перенес 12 декабря четвертую операцию.