Пожар в жилом доме Парижа: пострадали 15 человек

Сильный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в одном из центральных районов Парижа, пострадали 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс»,

По данным представителей противопожарной службы французской столицы, пожар в одном из домов в Пятом округе Парижа возник в 2.30 по местному времени на третьем этаже семиэтажного здания. По лестничным пролетам огонь быстро распространился на находящиеся выше этажи. Огонь, в борьбе с которым были задействованы 130 пожарных и 41 единица техники, удалось потушить через час с небольшим.

В результате происшествия, причины которого устанавливаются, пострадали в общей сложности 15 человек, из них серьезно - трое, а состояние еще одного медики оценивают как тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы.