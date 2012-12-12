Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание из-за ракеты КНДР

Совет безопасности ООН по просьбе Японии соберется сегодня вечером для обсуждения ракетного запуска, осуществленного КНДР. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Старт состоялся сегодня утром. Пхеньян сообщил, что ракета успешно вывела на орбиту искусственный спутник Земли. Североамериканское командование противовоздушных сил "Норад" подтвердило, что ракета вывела на орбиту некий искусственный объект.