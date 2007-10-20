Горбачев создаёт новую социал-демократическую партию вместо старой

Михаил Горбачев практически единогласно избран председателем "Союза социал-демократов" на учредительном съезде. На должности заместителей были предложены кандидатуры Михаила Кузнецова и Генриха Боровика, однако последний отказался. По его словам, ему достаточно и членства в совете. В итоге было принято решение выдвинуть только кандидатуру Кузнецова, который и был в последствии избран.

По словам Горбачёва, движение пока не будет преобразовано в политическую партию, поскольку общество не готово к восприятию идей социал-демократии. Горбачев не исключил, что к следующим парламентским выборам социал-демократы займутся партийным строительством.

Движение ставит своей главной задачей внедрение в России европейской политической культуры и ценностей и выступает за увеличение роли интеллигенции в политических процессах. Горбачев отметил, что социал-демократы надеются на прессу и будут "использовать механизм свободы слова".

Президент СССР напомнил, что ранее власти ликвидировали учрежденную им Социал-демократическую партию России (СДПР). СДПР была ликвидирована решением коллегии Верховного Суда РФ 12 июля 2007 года по иску Росрегистрации, как неудовлетворяющая новым требованиям закона о партиях.

Напомним, что 15 октября в Висбадене (Германия) на форуме «Петербургский диалог» Горбачев выступил с поддержкой Владимира Путина. Горбачев напомнил об экономическом росте страны, а также об улучшении социального положения. «Путин сделал очень хорошую работу»,- заявил он.

На форуме Горбачев заявил, что разделяет мнение Путина о свободе прессы, которая «немыслима без ответственности», а также призвал к осознанию российской ситуации: «Возможно, для России позади лишь половина пути к демократии».