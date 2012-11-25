В Белом доме вспоминают жертв Голодомора
10:40, 25 ноября 2012Мир
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Американцы присоединяются к народу Украины, вспоминая погибших от Голодомора 1932-33 годов.
Белый дом отдает дань мужеству украинского народа
Об этом говорится в пресс-релизе на Интернет-сайте Белого дома, сообщает «Голосо Америки».
«Мы чтим миллионы людей, которые потеряли свои жизни во время этой искусственной катастрофы, в которой украинские фермы лишили сельскохозяйственных культур, с преднамеренной попыткой сломить волю украинского народа», – сообщает пресс-служба Белого дома.
Как отмечают в Белом доме, солидарность американского народа в этот памятный для украинцев день – «это дань мужеству и стойкости украинскому народу, который не отказался от своего достоинства, универсальных прав и суверенитета даже во времена невероятной жестокости».
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