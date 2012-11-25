В Белом доме вспоминают жертв Голодомора

Об этом говорится в пресс-релизе на Интернет-сайте Белого дома, сообщает «Голосо Америки».

«Мы чтим миллионы людей, которые потеряли свои жизни во время этой искусственной катастрофы, в которой украинские фермы лишили сельскохозяйственных культур, с преднамеренной попыткой сломить волю украинского народа», – сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечают в Белом доме, солидарность американского народа в этот памятный для украинцев день – «это дань мужеству и стойкости украинскому народу, который не отказался от своего достоинства, универсальных прав и суверенитета даже во времена невероятной жестокости».