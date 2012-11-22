Директор лондонской оперы станет новым главой Би-Би-Си

Об этом сообщает корпорация со ссылкой на внутренние источники.

Официальное подтверждение этой информации, как ожидается, будет сделано позднее. В настоящее время и.о. генерального директора является бывший глава радиовещательного подразделения Би-Би-Си Тим Дейви, отмечает РИА «Новости».

Должность гендиректора Би-Би-Си стала вакантной 10 ноября, когда ушел в отставку после рекордно короткого нахождения на этом посту (54 дня) предыдущий гендиректор корпорации Джордж Энтуисл. Его отставка была спровоцирована скандалом вокруг несоблюдения редакционных стандартов работы после того, как телерадиокомпания ошибочно заподозрила британского лорда Алистера Макэлпайна в причастности к педофилии в 1980-е годы.

Впоследствии Совет управляющих Би-Би-Си заявил о необходимости провести кардинальную реструктуризацию управления внутри Би-Би-Си. Телерадиокорпорация согласилась выплатить лорду компенсацию за моральный ущерб в размере 185 тысяч фунтов стерлингов. В свете скандала также временно оставили свои посты руководитель новостного подразделения Би-Би-Си Хелен Боаден и ее заместитель Стив Митчелл.

Кампания по поиску и разоблачению давних случаев педофилии в британском обществе началась после того, как достоянием общественности стали многочисленные подозрения в адрес бывшего (ныне покойного) ведущего Би-Би-Си Джимми Сэвила, подозреваемого в нескольких сотнях случаев педофилии.

Т.Холл, который в настоящее время носит титул барона Биркенхедского, с 2001 года занимает должность исполнительного директора ”Ковент-гардена”. До этого в течение восьми лет он являлся главой новостного подразделения Би-Би-Си. Т.Холл, которому сейчас 61 год, также руководил проведением Культурной олимпиады в преддверии лондонских Игр-2012 и входил в состав правления оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне (LOCOG). В 2012 году он также был назначен заместителем председателя правления коммерческого телеканала Channel 4.