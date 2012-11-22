Следователи: Развозжаев отказался подтвердить пытки на детекторе лжи

"От предложения подтвердить свои показания с применением полиграфа Развозжаев отказался", - сказал он, передает РИА Новости.

Кроме того, следователи отказали Развозжаеву в возбуждении дела о пытках.

"Был опрошен ряд свидетелей, показания которых неопровержимо доказывают недостоверность сведений о похищении и пытках, распространенных в СМИ и содержащихся в заявлении Развозжаева", - добавил Маркин.

По теме: Российского оппозиционера Развозжаева обвинили в краже 500 шапок (дополненная)

Напомним, Развозжаев является фигурантом уголовного дела по статье "Приготовление к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме НТВ "Анатомия протеста-2". Авторы нашумевшей ленты утверждают, что российская оппозиция на деньги из-за рубежа готовила силовой захват власти. Сначала Развозжаев во всем признался, а позднее заявил, что написал явку с повинной под давлением - якобы его подвергли пыткам.