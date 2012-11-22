В Москве появится новое объединение украинцев
На учредительном съезде ЗГО «Украинский конгресс России», который состоится в Москве 24 ноября, планируется создание нового всероссийского объединения украинцев России.
«Это реакция украинского этнического меньшинства РФ на запрет через суд Объединения украинцев России и создания псевдоукраинских национальных организаций нынешней властью Российской Федерации», - заявили в Украинском всемирном координационном совете (УВКС), сообщает ZN.UA.
18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
После этого МИД Украины распространил заявление, в котором было указано, что решение Верховного суда РФ свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.
9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявляла, что новая организация создается без ее ведома.
26 мая в Москве представители украинской диаспоры приняли решение о создании Украинского конгресса России (УКР) - всероссийской организации украинской общины в РФ.