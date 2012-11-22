Палестинцы выпустили по Израилю пять ракет

Перемирие, согласованное при американско-египетском посредничестве, вступило в силу с вечера среды, остановив израильскую операцию "Облачный столп", которая была начата в ответ на ракетные обстрелы и продолжалась неделю в виде ударов по сотням целей в палестинском анклаве.

"После 21.00 среды мы насчитали пять ракет, выпущенных из сектора Газа. Три из них упали в Израиле, две были перехвачены. Ответного огня мы не открывали", - сказала собеседница агентства РИА "Новости".

Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции сообщил о запуске 12 ракет.

Перемирие базируется на принципе "затишье в обмен на затишье", и Израиль в случае возобновления палестинских атак оставляет за собой право возобновить боевые действия вплоть до наземного вторжения в анклав.